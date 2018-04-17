Gençlerbirliği’nde başkent derbisi hazırlıkları

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Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.Kırmızı-siyahlı ekip, Ümit Özat yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın son bölümünde çift kale taktik maçı yaptı.Ahmet İlhan Özek, Kamal Issah ve Marko Milinkovic, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasındaki başkent derbisi, 21 Nisan Cumartesi günü saat 13.30’da Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak.