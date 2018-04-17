Galatasaray'da rakamların yıldızları





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





90 dakikada, tam 5 kilit top kesti, 2 başarılı hava topu aldı.ise iki yönlü futboluyla dikkat çekti. Hollandalı, 5 başarılı hücum pası, 5 kilit pas kesme ve 4 hava topu kapma istatistikleriyle oynadı.Sol bekte Edin Visca’yı tutanda 7 kez rakibine karşı başarılı oldu. Ayrıca 6 kez hücum bindirmesiyle yıldızlaşan Japon, sahanın en iyilerinden oldu.(Milliyet)