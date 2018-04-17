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Galatasaray'da A’dan Z’ye konsantrasyon

Galatasaray tribünleri ile özdeşleşen meşhur pankart, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı kırmızılı takım tarafından tam anlamıyla uygulandı.

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Galatasaray'da A’dan Z’ye konsantrasyon
Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; İşte galibiyeti ve beraberinde liderliği getiren detaylar:

Ankara'da soyunma odası uyarısı: 5-1'i unutmayın
Gençlerbırlığı'ne 1-0 yenilen ve liderliği kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, futbolcuları Ankara'da soyunma odasında Başakşehir maçı için motive etmeye başladı. Terim, "Gençlerbirliği maçını unutun ama 5-1'i unutmayın" diyerek takımını 5 gün önceden havaya soktu.

Uçakta kaptan uyarısı: Kazanamazsak biteriz
KAPTANLAR Selçuk İnan ve Fernando Muslera, Ankara'dan İstanbul'a dönüş yolunda uçakta arkadaşları ile sıcağı sıcağına toplantı yaptı. Birbirlerine "Kazanamazsak işimiz biter" diyen futbolcular, Medipol Başakşehir maçı için galibiyet yemini ettiler.

GECE YARISI FATİH TERİM'İ AĞLATAN KARŞILAMA
G.BİRLİĞİ yenilgisi sonrası gece yarısı 01.00'de İstanbul'a dönen takımı havalimanında taraftarı şampiyon gibi karşıladı. Terim'in gösterilen destek karşısında gözleri doldu. Taraftarların tezahüratları ile de bozulan moraller yerine geldi.

FLORYA'DAKİ MESAİ 04.00'E KADAR SÜRDÜ
TEKNIK direktör Fatih Terim ve yardımcıları Ankara dönüşünde Florya Tesisleri'nde sabahladı. 04.00'e dek Gençlerbirliği yenilgisi analiz edildi, Başakşehir maçının oyun planı hazırlandı.

DENAYER-DONK HAMLESİYLE ŞAH VE MAT
BAŞAKŞEHIR karşısında hata yapma lüksü olmayan sarı-kırmızılı takımda Maicon ve Selçuk'un yerine Adebayor'a önlem olarak Denayer ile Donk ilk 11'e girdi. Denayer savunmada hatasızdı. Donk orta sahaya sertlik kattı ve adeta iki kişilik oynadı.

BİZİ KİMSE TUTAMAZ!
G.SARAY'DAKI "Terim Etkisi" sadece sahada değil takım otobüsünde de hissediliyor. Fatih Terim göreve geldiğinden bu yana maçlara giderken yolculuk boyunca LeBron James'le özdeşleşen ve Türkçe anlamı "Bizi kimse tutamaz" olan "Can't Hold Us" şarkısı çalınıyor. Futbolcudan teknik heyete, tercüman Mert Çetin'den yönetici Abdurrahim Albayrak'a kadar herkes şarkının temposuyla coşuyor

ALANYA İÇİN Antalya'DA KAMP VAR!
Kupada yarın Akhisar'la karşılaşacak G.Saray bir yandan da ligdeki Alanya maçını düşünüyor. Terim, sıcak havaya alışmaları için takımı perşembe sabahı Antalya'ya götürecek. 9 derecelik ısı farkını dikkate alan Terim, 20 derecede iki idman yaptıracak.


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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
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