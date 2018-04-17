Galatasaray'da A’dan Z’ye konsantrasyon

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Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; İşte galibiyeti ve beraberinde liderliği getiren detaylar:Gençlerbırlığı'ne 1-0 yenilen ve liderliği kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, futbolcuları Ankara'da soyunma odasında Başakşehir maçı için motive etmeye başladı. Terim, "Gençlerbirliği maçını unutun ama 5-1'i unutmayın" diyerek takımını 5 gün önceden havaya soktu.KAPTANLAR Selçuk İnan ve Fernando Muslera, Ankara'dan İstanbul'a dönüş yolunda uçakta arkadaşları ile sıcağı sıcağına toplantı yaptı. Birbirlerine "Kazanamazsak işimiz biter" diyen futbolcular, Medipol Başakşehir maçı için galibiyet yemini ettiler.G.BİRLİĞİ yenilgisi sonrası gece yarısı 01.00'de İstanbul'a dönen takımı havalimanında taraftarı şampiyon gibi karşıladı. Terim'in gösterilen destek karşısında gözleri doldu. Taraftarların tezahüratları ile de bozulan moraller yerine geldi.TEKNIK direktör Fatih Terim ve yardımcıları Ankara dönüşünde Florya Tesisleri'nde sabahladı. 04.00'e dek Gençlerbirliği yenilgisi analiz edildi, Başakşehir maçının oyun planı hazırlandı.BAŞAKŞEHIR karşısında hata yapma lüksü olmayan sarı-kırmızılı takımda Maicon ve Selçuk'un yerine Adebayor'a önlem olarak Denayer ile Donk ilk 11'e girdi. Denayer savunmada hatasızdı. Donk orta sahaya sertlik kattı ve adeta iki kişilik oynadı.G.SARAY'DAKI "Terim Etkisi" sadece sahada değil takım otobüsünde de hissediliyor. Fatih Terim göreve geldiğinden bu yana maçlara giderken yolculuk boyunca LeBron James'le özdeşleşen ve Türkçe anlamı "Bizi kimse tutamaz" olan "Can't Hold Us" şarkısı çalınıyor. Futbolcudan teknik heyete, tercüman Mert Çetin'den yönetici Abdurrahim Albayrak'a kadar herkes şarkının temposuyla coşuyorKupada yarın Akhisar'la karşılaşacak G.Saray bir yandan da ligdeki Alanya maçını düşünüyor. Terim, sıcak havaya alışmaları için takımı perşembe sabahı Antalya'ya götürecek. 9 derecelik ısı farkını dikkate alan Terim, 20 derecede iki idman yaptıracak.