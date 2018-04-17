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Galatasaray Başkan Adayı Ali Fatinoğlu yönetimini tanıttı!

Galatasaray Başkan Adayı Ali Fatinoğlu, düzenlediği basın toplantısı ile çalışma grubuna dahil olan isimleri açıklarken yapılan çalışmalar ve kurulan ekibin nitelikleri hakkında bilgiler verdi.

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Galatasaray Başkan Adayı Ali Fatinoğlu yönetimini tanıttı!
Sarı-kırmızılı kulübün Mayıs ayında yapılacak genel kurulu öncesi başkanlığa adaylığını açıklayan Fatinoğlu, Yenibosna'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, çalışma grubu için 6 yeni isim daha açıkladı.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI ALİ FATİNOĞLU, 6 YENİ İSMİ AÇIKLADI

Bir önceki toplantıda 72 kişilik çalışma grubundan Ahu Yaşar Aydın, Emir Turgan, Deniz Gün Önen, Gürhan Ozanoğlu, Mustafa Cem Özdemir ve İbrahim Bozan'ı açıklayan Fatinoğlu, bu kez Esra Aydın, Pınar Altuğ Tüfekçioğlu, Işıl Şahin, İsmail Remzi Tözün, Arda Nal ve M. Ulvi Altıok'un da kendileri ile birlikte olacağını ifade etti.

GALATASARAY LİSELİ 4 KADIN, 2 ERKEK ÜYE...

Ali Fatinoğlu'nun ekibinde Galatasaray yönetimine talip olan kadın sayısı 4'ye yükselirken hepsinin liseli olması dikkat çekti.

Yönetici adaylarının kısaca özellikleri ve görev alanları şöyle:

Av. Pınar Altuğ Tüfekçioğlu - Galatasaray'ın uluslararası ticaret hukuku, sözleşmeler hukuku, basın ve internet hukuklarının uzmanı olarak yapının içinde yer alacak. Galatasaray Lisesi kayak takımı eski sporcusu. Prof. Osman Altuğ'un kızı.

Esra Aydın - Galatasaray eski voleybolcusu. 25 yıllık leasing yöneticisi, borç yapılandırması ve risk yönetim uzmanı

Işıl Şahin - Fransa'da ekonomi eğitimi aldı, süpermarketler iletme kontrolörlüğü, marka yönetim uzmanı ve finansal analiz kontrol raporlama yöneticisi

SAĞLIK PROF. DR. İRFAN TÖZÜN'E EMANET EDİLECEK

Prof. Dr. İrfan Tözün -Acıbadem Maslak Hastanesi ortopedi bölüm başkanı. Galatasaray'ın sağlık kurulunun başında yer alacak. Türkiye'nin en önemli ortopedistlerinden birisi olan Prof. Tözün, özellikle transfer döneminde sağlık kontrollerinde görev alacak ve Galatasaraylı sporcuların tedavi süreci ile ilgilenecek, konuyu sponsor hastane ile birlikte gerçekleştirecek.

Eczacı Ulvi Altıok - Tüm sporcuların tedavi ve yaşam alanları içinde kullanacakları tüm ilaç ve vitaminlerinin danışmanı olacak. Yanlış ilaç tedavisi uygulanmaması için kontrollerde bulunacak.
Arda Nal - Galatasaraylı eski milli yüzücü. İntersport'un genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi. Türkiye'de tüm sportif malzemeleri pazarlayan şirketin başında yer alıyor ve Galatasaray'ın tüm malzemelerinin tedarikinden sorumlusu olacak. Geçmişte yapılan yanlış sözleşmelerin yenilenmesi ve düzeltilmesinde etkin görev alacak ve yeni sportif ürünlerin pazarlanmasında kulübe katkı sağlayacak.

Ali Fatinoğlu, yönetim yapısı olarak deyim yerindeyse geniş bir icra kurulu ve geniş bir denetim kurulu oluşturduklarını, sadece başkan ve yönetim kurulu değil, kendi ihtisas alanında uzman insanların Galatasaray'ın menfaatleri için en doğru olanı yapacaklarına inandığını bunu için yola çıktıklarını söyledi. Ali Fatinoğlu her zaman "ben" değil "biz" felsefesi ile başarıya ulaşılabileceğine de dikkat çekerek kadınların önemine de vurgu yaptı.

Fatinoğlu, ''72 kişilik çalışma grubumuzun ikinci bölümünde 6 kişiyi tanıtmak için buradayız. ‘Galatasaray'ı nasıl kurtarırız’ı bulmak için her biri kendi ihtisas alanında uzman insanlar. Bu zamana kadar Galatasaray'a kadın eli değmemişti. Kadın eli değmeyen hiç bir yerde başarı olmaz. Biz bunun inancındayız'' dedi.

DHA


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