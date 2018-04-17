Flaş! Manchester City'te transfer yasağı geliyor









SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Arjantinli genç futbolcuVelez Sarsfield'dentransferiyle ilgili devam eden davanın kararının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.Arjantinli genç bir futbolcunun etik ilkelere aykırı olarak Velez'den transfer edilmesi nedeniyle Arjantin kulübünün CAS'ta açtığı davada karar aşamasına gelindi. Pep Guardiola'nın yaz döneminde en az 3 transfer yapmayı umduğu ancak olası CAS kararı sonucu transfer yasağı gelebileceği belirtiliyor. Genç oyuncu Garre'nin 15 yaşınayken transfer dedikoduları başlamı ve oyuncu 16 yaşına bastığında transfer edilmişti. Ancak Velez kulübü 'çocuk' sayılan futbolcunun kandırılarak transfer edildiğini savunuyor.CAS'ın Manchester City'ye 2 transfer dönemi yasak getirmesi bekleniyor. Manchester City oyuncunun İtalyan pasaportu olduğunu savunmasına temel alırken AB ülkeleri arasında 16 yaş transferi yapılabildiğini belirtiyor. Ancak Velez kulübü oyuncunun İtalyan pasaportu olsa da Arjantin'de oynadığı ve Arjantin pasaportu da bulunduğu belirterek Arjantin'den İngiltere'ye 18 yaş altı futbolcu tranfserinin etik ilkelerin ihlali anlamına geldiği tezini sunuyor. (Cnn Türk)