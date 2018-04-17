Fernandao: Beşiktaş’a hazırız

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'ye şükran duyduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "100 maçı tamamlamayı başardığım için mutluyum. Çok sevdiğim ve büyük saygı duyduğum bir takımda oynuyorum. Şimdi önümüzde kupada Beşiktaş maçı var. Bu karşılaşmaya kesinlikle hazırız. Taraftarlarımızın desteğiyle kazanacağız" şeklinde konuştu.Fenerbahçe formasıyla 100. maçını Sivasspor'a karşı oynayan, kupada finale çıkan taraf olacaklarını söyledi.