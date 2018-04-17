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Fenerbahçe Doğuş - Baskonia maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe Doğuş İspanyol ekibi Baskonia ile Turkish Airlines EuroLeague Play-off turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Doğuş - Baskonia maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de. Bu arada mücadeleyi nesine.com üzerinden canlı izleyebilirsiniz...

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Fenerbahçe Doğuş - Baskonia maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines EuroLeague Play-off turu ilk maçında Kirolbet Baskonia Vitoria Gasteiz takımı ile karşı karşıya gelecek. Üç galibiyete ulaşacak takımın 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Final-Four'a yükseleceği eşleşmenin ilk 2 karşılaşması, Fenerbahçe Doğuş'un sahasında oynanacak. Sarı-lacivertliler, ligde normal sezonu 21 galibiyet, 9 mağlubiyetle 2. sırada tamamlamış ve 16 galibiyet, 14 mağlubiyetle 7. sırada yer alan Baskonia ile eşleşmişti.

Fenerbahçe Doğuş - Baskonia maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu oynanacak ve 18 Nisan Çarşamba günü (yarın) 20:15’te oynanacak mücadele beIN Sports3 kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi nesine.com üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Maçın canlı skor takibi ise fanatik.com.tr'de...

3 maç kazanan Final-Four'da

Üç maç kazanan takımın 18-20 Mayıs tarihlerinde Sırbistan’ın Belgrad kentinde düzenlenecek Final Four organizasyonunda yer alacağı seride ikinci karşılaşmaya da Fenerbahçe 20 Nisan Cuma günü 20:45’te ev sahipliği yapacak. Ardından İspanya’ya taşınacak seri, 24 Nisan Salı günü TSİ 22:00’de Baskonia’nın ev sahipliğinde Fernando Buesa Arena’da devam edecek. 

Gerekmesi halinde dördüncü karşılaşma yine Fernando Buesa Arena’da ve 26 Nisan Perşembe günü TSİ 22:00’de oynanacak. Serinin 5. maça uzaması halinde ise son mücadele yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 1 Mayıs Salı günü oynanacak. 

Beşinci karşılaşmanın saati daha sonra açıklanacak ve gerekmesi durumunda gününde de değişiklik yapılabilecek.

Fenerbahçe'de son durum

Temsilcimiz, Turkish Airlines EuroLeague’de normal sezonu 21 galibiyet ve 9 yenilgiyle ikinci sırada bitirdi. Obradovic’in öğrencileri, 15 deplasman maçının 11’ini kazanarak, EuroLeague’in mevcut formatında en çok deplasman karşılaşması kazanan ekip oldu.
 
Obradovic’in öğrencileri, son resmi maçına BSL kulvarında çıktı ve Yeşilgiresun Belediyespor’u deplasmanda 70-93 ile geçti. Bu müsabakada Wanamaker 16, Nunnally 13, Vesely ise 12 sayı üretti. Fenerbahçe Doğuş, 25. hafta sonunda 23 galibiyet ile ligimizde lider durumda.
 
Koç Obradovic bu sezon 12 farklı oyuncuyu ilk beşte kullandı. Hiçbir oyuncu tüm maçlara ilk beşte başlamadı.

Baskonia’da Son Durum
 
Kirolbet Baskonia Vitoria-Gasteiz, EuroLeague’de normal sezonu 16 galibiyet ve 14 yenilgiyle 7. sırada bitirerek Play-off vizesi aldı. Sezona Pablo Prigioni yönetiminde giren ancak ilk dört maçta galibiyet alamayan Baskonia, Pedro Martinez’in göreve gelmesiyle oynadığı 26 maçta 16 galibiyet aldı ve bu süreçte EuroLeague’in en başarılı üçüncü takımı olarak dikkat çekti.
 
Baskonia, Play-off bileti aldığı 2017-2018 sezonunda şu istatistik alanlarındaki performanslarıyla da dikkat çekiyordu:
 
Ligin en çok asist yapan ikinci takımı (19.8)
Ligin en çok sayı bulan üçüncü takımı (82.9)
Ligin en yüksek iki sayı yüzdesine sahip üçüncü takımı (%55.9)
Ligin en yüksek verimlilik puanına sahip üçüncü takımı (95.1)
Ligin en yüksek üç sayı yüzdesine sahip dördüncü takımı (%39.9)
Ligin en çok savunma ribaundu alan beşinci takımı (24.3)
 
Baskonia'da Jayson Granger, sakatlığı nedeniyle İstanbul’da oynanacak ilk iki karşılaşmayı kaçıracak.
 
Baskonia, bu sezon ilk beşlerde 13 farklı oyuncu kullandı.

İki takım arasındaki geçmiş maçlar

Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle EuroLeague sahnesinde 2000 yılından bugüne dek 17 kez karşılaştı ve bu mücadelelerde altı kez galip geldi. Bu sezon oynanan iki karşılaşmada da gülen taraf Fenerbahçe Doğuş oldu. Fenerbahçe, EuroLeague’de rakibine karşı ilk deplasman galibiyetine de bu sezon oynanan karşılaşmada ulaştı.

2017-18 Fenerbahçe Doğuş 79-74 Baskonia
2017-18 Baskonia 69-83 Fenerbahçe Doğuş
2016-17 Fenerbahçe 74 – 79 Baskonia Vitoria Gasteiz
2016-17 Baskonia Vitoria Gasteiz 86 – 52 Fenerbahçe
2015-16 Fenerbahçe 88 – 77 Laboral Kutxa Vitoria Gasteiz (Final Four)
2014-15 Laboral Kutxa Vitoria 93 – 76 Fenerbahçe Ülker
2014-15 Fenerbahce Ulker 91 – 90 Laboral Kutxa Vitoria
2013-14 Laboral Kutxa Vitoria 95 – 73 Fenerbahçe Ülker
2013-14 Fenerbahçe Ülker 98 – 64 Laboral Kutxa Vitoria
2012-13 Laboral Kutxa Vitoria 87 – 67 Fenerbahçe Ülker
2012-13 Fenerbahce Ülker 75 – 97 Laboral Kutxa Vitoria
2011-12 Caja Laboral 90 - 85 Fenerbahçe Ülker
2011-12 Fenerbahçe Ülker 66 – 69 Caja Laboral
2008-09 Fenerbahce Ülker 69 – 81 Tau Ceramica
2008-09 Tau Ceramica 80 – 70 Fenerbahçe Ülker
2007-08  Fenerbahçe Ülker 75 – 59 Tau Ceramica
2007-08 Tau Ceramica 103 – 84 Fenerbahce Ülker


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    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
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