Fenerbahçe Doğuş - Baskonia maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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turu ilk maçında Kirolbet Baskonia Vitoria Gasteiz takımı ile karşı karşıya gelecek. Üç galibiyete ulaşacak takımın 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Final-Four'a yükseleceği eşleşmenin ilk 2 karşılaşması, Fenerbahçe Doğuş'un sahasında oynanacak. Sarı-lacivertliler, ligde normal sezonu 21 galibiyet, 9 mağlubiyetle 2. sırada tamamlamış ve 16 galibiyet, 14 mağlubiyetle 7. sırada yer alan Baskonia ile eşleşmişti.’te oynanacak mücadelekanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyiüzerinden canlı izleyebilirsiniz. Maçın canlı skor takibi ise fanatik.com.tr'de...Üç maç kazanan takımın 18-20 Mayıs tarihlerinde Sırbistan’ın Belgrad kentinde düzenlenecek Final Four organizasyonunda yer alacağı seride ikinci karşılaşmaya da Fenerbahçe 20 Nisan Cuma günü 20:45’te ev sahipliği yapacak. Ardından İspanya’ya taşınacak seri, 24 Nisan Salı günü TSİ 22:00’de Baskonia’nın ev sahipliğinde Fernando Buesa Arena’da devam edecek.Gerekmesi halinde dördüncü karşılaşma yine Fernando Buesa Arena’da ve 26 Nisan Perşembe günü TSİ 22:00’de oynanacak. Serinin 5. maça uzaması halinde ise son mücadele yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 1 Mayıs Salı günü oynanacak.Beşinci karşılaşmanın saati daha sonra açıklanacak ve gerekmesi durumunda gününde de değişiklik yapılabilecek.Temsilcimiz, Turkish Airlines EuroLeague’de normal sezonu 21 galibiyet ve 9 yenilgiyle ikinci sırada bitirdi. Obradovic’in öğrencileri, 15 deplasman maçının 11’ini kazanarak, EuroLeague’in mevcut formatında en çok deplasman karşılaşması kazanan ekip oldu.Obradovic’in öğrencileri, son resmi maçına BSL kulvarında çıktı ve Yeşilgiresun Belediyespor’u deplasmanda 70-93 ile geçti. Bu müsabakada Wanamaker 16, Nunnally 13, Vesely ise 12 sayı üretti. Fenerbahçe Doğuş, 25. hafta sonunda 23 galibiyet ile ligimizde lider durumda.Koç Obradovic bu sezon 12 farklı oyuncuyu ilk beşte kullandı. Hiçbir oyuncu tüm maçlara ilk beşte başlamadı.Kirolbet Baskonia Vitoria-Gasteiz, EuroLeague’de normal sezonu 16 galibiyet ve 14 yenilgiyle 7. sırada bitirerek Play-off vizesi aldı. Sezona Pablo Prigioni yönetiminde giren ancak ilk dört maçta galibiyet alamayan Baskonia, Pedro Martinez’in göreve gelmesiyle oynadığı 26 maçta 16 galibiyet aldı ve bu süreçte EuroLeague’in en başarılı üçüncü takımı olarak dikkat çekti.Baskonia, Play-off bileti aldığı 2017-2018 sezonunda şu istatistik alanlarındaki performanslarıyla da dikkat çekiyordu:Ligin en çok asist yapan ikinci takımı (19.8)Ligin en çok sayı bulan üçüncü takımı (82.9)Ligin en yüksek iki sayı yüzdesine sahip üçüncü takımı (%55.9)Ligin en yüksek verimlilik puanına sahip üçüncü takımı (95.1)Ligin en yüksek üç sayı yüzdesine sahip dördüncü takımı (%39.9)Ligin en çok savunma ribaundu alan beşinci takımı (24.3)Baskonia'da Jayson Granger, sakatlığı nedeniyle İstanbul’da oynanacak ilk iki karşılaşmayı kaçıracak.Baskonia, bu sezon ilk beşlerde 13 farklı oyuncu kullandı.Fenerbahçe Doğuş, rakibiyle EuroLeague sahnesinde 2000 yılından bugüne dek 17 kez karşılaştı ve bu mücadelelerde altı kez galip geldi. Bu sezon oynanan iki karşılaşmada da gülen taraf Fenerbahçe Doğuş oldu. Fenerbahçe, EuroLeague’de rakibine karşı ilk deplasman galibiyetine de bu sezon oynanan karşılaşmada ulaştı.2017-18 Fenerbahçe Doğuş 79-74 Baskonia2017-18 Baskonia 69-83 Fenerbahçe Doğuş2016-17 Fenerbahçe 74 – 79 Baskonia Vitoria Gasteiz2016-17 Baskonia Vitoria Gasteiz 86 – 52 Fenerbahçe2015-16 Fenerbahçe 88 – 77 Laboral Kutxa Vitoria Gasteiz (Final Four)2014-15 Laboral Kutxa Vitoria 93 – 76 Fenerbahçe Ülker2014-15 Fenerbahce Ulker 91 – 90 Laboral Kutxa Vitoria2013-14 Laboral Kutxa Vitoria 95 – 73 Fenerbahçe Ülker2013-14 Fenerbahçe Ülker 98 – 64 Laboral Kutxa Vitoria2012-13 Laboral Kutxa Vitoria 87 – 67 Fenerbahçe Ülker2012-13 Fenerbahce Ülker 75 – 97 Laboral Kutxa Vitoria2011-12 Caja Laboral 90 - 85 Fenerbahçe Ülker2011-12 Fenerbahçe Ülker 66 – 69 Caja Laboral2008-09 Fenerbahce Ülker 69 – 81 Tau Ceramica2008-09 Tau Ceramica 80 – 70 Fenerbahçe Ülker2007-08 Fenerbahçe Ülker 75 – 59 Tau Ceramica2007-08 Tau Ceramica 103 – 84 Fenerbahce Ülker