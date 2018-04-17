Fenerbahçe Doğuş avantaj peşinde

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Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY EuroLeague play-off çeyrek final ilk maçında yarın sahasında İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak.Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.15’te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 3’ten naklen yayınlanacak.Sarı-lacivertliler, ligde normal sezonu 21 galibiyet, 9 mağlubiyetle 2. sırada tamamlamış ve 16 galibiyet, 14 mağlubiyetle 7. sırada yer alan Baskonia ile eşleşmişti.Üç galibiyete ulaşacak takımın 18-20 Mayıs’ta Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek Dörtlü Final’e yükseleceği eşleşmenin ilk 2 karşılaşması, Fenerbahçe Doğuş’un sahasında oynanacak.Serinin ikinci maçı, 20 Nisan Cuma günü saat 20.45’te başlayacak.