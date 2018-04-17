Fenerbahçe'de ana parçalar bozulmayacak

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Teknik Direktörü, perşembe günü oynanacaknda takımın ana gövdesini koruyacak. Kale, savunma ve Souza-Topal ikilisinde değişikliğe gitmeyecek olan Kocaman'ın hücum hattında ise farklı oyuncuları kullanabileceği belirtiliyor.(Sabah)