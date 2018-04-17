Fenerbahçe’de Aatif Chahechouhe varsa, galibiyet de var!

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Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in derlediği habere göre; yakaladığı çıkışla parmak ısırtan ve son 4 haftada rakip filelere 3 gol gönderenadeta coştu. Hakkındaki eleştirilere sahada yanıt veren Faslı futbolcu,kariyerinin en yüksek yüzdeli galibiyet sezonunu yaşıyor. Hocası'ın gözüne iyice giren 31 yaşındaki yıldız, 11'e koyulduğunda sarı-lacivertli ekibin kazanma oranını artırıyor. İşte rakamlarla Aatif...Aatıf, bu sezon 14 lig maçında 11'de sahaya çıktı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Tek yenilgiyi Beşiktaş'a karşı gören Aatif'lı Fenerbahçe, beraberlikleri ise Konya ve Trabzon'da aldı. Taraftarın stil olarak beğenmediği oyuncunun, Kadıköy'de 11 oynamadığı son 3 iç saha lig maçında Fenerbahçe 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.