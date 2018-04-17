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Fatih Terim'den oyuncularına büyük övgü: Gururlandırdınız!

Galatasaray'da 90 dakikanın sonunda soyunma odasına inen oyuncular, Fatih Terim'in bu sözleri ile karşılandı.

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Fatih Terim'den oyuncularına büyük övgü: Gururlandırdınız!
Süper Lig’de yeniden zirveye yükselen Galatasaray’da, camia da yeniden şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Kalan 5 maçta alınacak 15 puanla ligi zirvede bitirmek isteyen sarı-kırmızılılarda Medipol Başakşehir maçı sonrasında soyunma odasında da büyük sevinç vardı. 90 dakikanın ardından taraftarların tribüne çağırdığı oyuncuları soyunma odasında ise teknik direktör Fatih Terim’in övgüleri bekliyordu... 
 
Oyuncuların kutlayan ve performanslarından dolayı tebrik eden İmparator, şu sözlerle oyuncularına seslendi: “Geçen hafta G.Birliği maçında bende hayâl kırıklığı yarattınız. Hiç beklemediğim bir oyun ve skor gördüm sahada. Ancak bu hafta beni gururlandırdınız. Hepinizle gurur duydum. Maçın ilk dakikasından sonuna kadar mücadeleniz ile galibiyeti hak ettiniz. 
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‘BAŞKA OLASILIK YOK’
 
Ben sizlere sonuna kadar güveniyorum. Bu sezonun sonunda şampiyonluk ipini biz göğüsleyeceğiz, bundan da hiç şüphem yok. Kalan 5 maçta alacağımız 5 galibiyet bizi şampiyon yapar. Puan kaybını aklınıza bile getirmeyin. Şampiyon olmaktan başka olasılığımız yok ve buna göre de oynayacağız. 
 
Sizden isteğim, sonuna kadar bu maçtaki gibi yola devam etmeniz. Hırsımızdan, mücadeleci tavrımızdan asla taviz veremeyiz. Artık son dönemeçteyiz ve bugüne kadar verdiğimiz emekleri şampiyonluk ile taçlandırmamız gerekiyor.” 
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30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
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