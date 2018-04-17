Faruk Süren'den adaylık sinyali!

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Ajansspor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Faruk Süren, "Değerlendirme yapıyorum. Aday olabilirim de olmayabilirim de; bunun kararını kısa sürede vereceğim. Hep birlikte göreceğiz. Fakat artık bu konu üzerine daha fazla konuşulmasını, konuşmayı istemiyorum. Değerlendirmem kısa sürede sonuçlanacak" dedi.Faruk Süren, bir çatı adaylık sistemiyle tek adaylı bir seçimi arzu edip etmediği yönündeki soruya ise, "Böyle bir talebim yok. Aday olursam tek aday olarak seçime girerim şeklinde bir şart koşmuş da değilim. Ben seçim yarışından korkmuyorum. Karar verirsem, girer yarışırım. Aday olabilirim. Umuyorum ki takımımız da şampiyon olacak ve güzel bir Mayıs yaşayacağız" şeklinde konuştu.