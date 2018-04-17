Euroleague Basketball'a yeni sponsor: Moovit

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Euroleague Basketball, dünyaca ünlü ulaşım uygulaması Moovit ile sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.Moovit, Play-Off ve Final Four süresince basketbolseverlere Atina, İstanbul, Kaunas, Moskova, Madrid, Vitoria ve Belgrad'da toplu taşıma konusunda yardımcı olacak.Bu anlaşmayla Euroleague Basketball'un her zaman değişimin en üst seviyesinde olduğunu gösterdiği vurgulandı.IOS ve Android'de ücretsiz olan Moovit adlı uygulama, dünya üzerinde 80 ülke ve 2 binden fazla şehirde toplu taşıma hakkında bilgi sağlarken, 44 dilde kullanım imkanı sağlıyor.