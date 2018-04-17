Eljif Elmas’a izin çıkmadı

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'de fazla süre bulamadığı için ayrılmak isteyen'a izin çıkmadı. 18 yaşındaki oyuncunun, söz verildiği kadar süre alamadığı için mutsuz olduğu ifade edildi.Ancakfutbolcunun oynatılması için ortam oluşmadığını düşünen teknik direktör'ın, Eljif'e gelecek sezon daha fazla süre vermeyi planladığı kaydedildi.(Sabah)