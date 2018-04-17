Elazığspor, Play-off umudunu sürdürmek istiyor

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor, hafta sonu oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı. Bordo-beyazlı takımda haftanın ilk antrenmanında sakatlığı bulunan Muhamed İldiz ile izinli olan Bjarnason ve Sezgin Coşkun yer almadı.Yine ya tamam, ya devam maçlarından birine çıkacaklarını belirten Teknik Sorumlu Muammer Sürmeli, “Mutlak bir galibiyet almazsak bizim için sezon bitecek. Arkadaşlarımız da bunun farkında. Adanaspor’un son halini görmek için maçlarını izledim. Gönül galip gelmelerini isterdi. Çünkü galip gelseler bizim Boluspor’u yakalama ihtimalimiz daha yüksekti. Gelecek hafta Boluspor, İstanbulspor ile oynuyor. Boluspor’un olası bir mağlubiyetinde İstanbulspor potaya girecekti. Ben beraberlik almalarını bile beklemiyordum ama 2-0 geriye düştükten sonra çok umutlanmıştık. Boluspor’u yakalama ihtimalimiz, Altınordu’yu yakalama ihtimalimizden çok daha zayıf. Bu haftayı inşallah 3 puanla kapatıp son iki haftaya umutlarımızı taşımak istiyoruz” dedi.Takımdaki eksik futbolcular hakkında da bilgiler veren Sürmeli, “Muhamed İldiz’in hafif bir sakatlığı var, Sezgin ve Elmar Bjarnason aramızda değil. Hafta sonuna kadar eksiğimiz yok" diyerek bilgi verdi.