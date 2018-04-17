Denayer kalacak mı?

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Sarı-kırmızılı takımda 40 gün sonra ilk 11’e dönenkarşısında gecenin fark yaratan ismi oldu.’den de tam not alıp, formayı kaptı.Denayer’in harika dönüşü kariyeri açısından da kırılma anı oldu.öncesi ülkesi Belçika’nın milli takım aday kadrosu için izlenirken, Manchester City’nin de takibinde bulunuyor.Bonservisi City’de olan 22 yaşındaki futbolcu, birçokekibinin izleme ekipleri tarafından seyrediliyor. Hızı, pas oyunundaki etkinliği, birden fazla mevkide oynayabilmesi gibi faktörler de Denayer’in değerini artırıyor.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de kiralık olarak forma giyen Belçikalı futbolcunun takımda kalmasını istiyor. Terim, Belçikalı stoperin sezon sonunda kalması için düğmeye bastı.Galatasaray’da 2. kiralık sezonunu geçiren Denayer’in bonservisinin alınması için kulüpteki seçim beklenecek. Ancak Fatih Hoca’nın Denayer’le görüşmelerinde kalmasını isteyeceğini iletti. Futbolcunun da kariyerini Galatasaray’da sürdürmek istediği belirtildi. Galatasaray, Denayer’i kiralarken İngilizler 8 milyon euro talep ettiği için anlaşmaya satın alma opsiyonu koyulmamıştı.(Milliyet)