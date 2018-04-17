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ÇUKUR 26. BÖLÜM İLK SAHNE (Çukur 26. bölüm fragmanı)

Çukur 25. bölümüyle ekranlara geldi. SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Çukur yeni bölümde Sultan ile Medet yüzleşti ve gerilim dolu anlar yaşandı. İşte Çukur 26. yeni bölüm fragmanı...

17 Nisan 2018, Salı 00:26

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Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Çukur yeni bölümde heyecan doruğa çıktı. Peki Çukur 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ÇUKUR 25. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur 25. son bölümde yine nefesler tutuldu.Peki Çukur son bölümde neler yaşandı?Çukur son bölüm özeti haberimizde. Çukur son bölümde;Çukur’da yeni taraflar oluşur. Sultan’ın vurulması, Koçovalılar ile Vartolu-Medet arasındaki mücadeleyi kızıştırır. Bacakları tutmayan Sultan’ın kararı nettir; onu bu hale getiren Medet öldürülecektir. Sultan ile Medet’in yüzleşmesinde çekilen silah, gerilimi tırmandıracak. Sultan ile Medet arasında kalan Yamaç’ın ne yapacağı ise merakla beklenecek. Yaşanılan üzücü olaylar, Koçovalı Ailesi’ni uzun zaman sonra aynı sofrada buluşturur. Sultan’ın durumundan ötürü Vartolu ise gözünü karartır ve yeniden eski güçlü günlerine dönmek üzere adım atar. Nazım ve Emrah ile görüşen Vartolu’nun seçeceği taraf beraberinde geçmişte yaşanan mücadeleyi yeniden alevlendirir.


SULTAN KOÇOVALI, MEDET'İ CEZALANDIRACAK MI?

Çukur son bölümde; Sultan Koçovalı'nın Medet tarafından kaza kurşununa uğramasının beraberinde olayların esas sorumlusu olarak görülen ve hain ilan edilen Vartolu, Emrah ve Nazım'ı da arkasına alarak yepyeni bir ittifak oluşturma hazırlığı içerisine girdi. Böylece Çukur yeni bölüm fragmanı iple çekilen son bölümde, Koçovalılar ve Vartolu-Medet tarafları arasında çetin geçen bir mücadele ekranlardaki yerini aldı. Öte yandan Sultan Koçovalı ise kötürüm kalmasına sebep olan Medet'in en ağır şekilde cezalandırılarak öldürülmesini emredecek. Akabinde Çukur son bölümde, Medet ve Sultan Koçovalı yüzleşmesi yaşanacak ve Yamaç, annesi Sultan'ın emrettiği gibi Medet'in kafasına silah doğrultarak öldürme girişiminde bulunacak. Reytinglerde zirvenin yegane sahibi olma başarısına erişen Çukur 25. son bölümün ardından yoğun bir şekilde sorgulamaya alınan Çukur 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte her pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümleriyle heyecan fırtına estirmeye hız kesmeden devam eden Çukur yeni bölüm fragmanı, Vartolu ve Koçovalılar arasında kızgın ve amansız geçen mücadelenin izleyicisine güçlü bir şekilde aktarıldığı son bölüm özeti ile ilgili merak ve ilgi duyularak araştırılan tüm ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.
 


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