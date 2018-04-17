CSKA Moskova: 98 - Khimki Moskova: 95

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Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off dönemi CSKA Moskova - Khimki Moskova arasındaki Leningradka Derbisi ile başladı., sahasında konuk ettiği'yı zorlandığı karşılaşmada 98-95 mağlup etmeyi başardı.Karşılaşmaya oldukça iyi başlayan Khimki Moskova, ilk çeyreği 25-34 önde tamamladı.İkinci çeyrekte farkı büyük ölçüde korumayı başaran Khimki, ilk yarıyı 46-54 üstün kapattı.Üçüncü çeyrekte CSKA Moskova, farkı azaltmayı başardı ve son çeyreğe 72-75 girildi.Son çeyreğin ilk bölümünde 11-0 seri yakalayan ve bu avantajı maç sonuna kadar korumayı başaran CSKA Moskova, karşılaşmadan 98-95 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.CSKA Moskova'da22 sayıyla en skorer isim olurken18,14 sayıyla oynadı.Khimki Moskova'da22 sayıyla öne çıkarkende 21 sayıyla kariyer rekorunu kırmayı başardı. Konuk ekipteGill 14,13 sayıyla maçı tamamladı.