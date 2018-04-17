Çinli bankadan Galatasaray'a sponsorluk atağı

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’in önemli bankalarından’nin (Industrial and Commercial Bank of China) yöneticileri,’ı ziyaret etti,luk konusunda görüşmede bulundu.ICBC Yönetim Kurulu üyeleri Liu Peiguo, Li Peng ve Chen Yubao’nun,ile görüştüğü, burada geleceğe dönük bir çalışma için görüşme yapıldığı ifade edildi.