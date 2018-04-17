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Çaykur Rize'den Hikmet Karaman'a cevap!

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, teknik direktör Hikmet Karaman'ın kulüple ilgili haciz işlemi başlatmasını değerlendirdi. Yardımcı, "Parasını ödeyeceğiz, bu işi kapatacağız" dedi.

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Çaykur Rize'den Hikmet Karaman'a cevap!
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, dün itibari ile Giresun maçı hazırlıklarına başladıklarını belirtti.

Sıkı bir çalışma temposu uygulandığını ifade eden Yardımcı, "Bugün yapılacak olan çalışmalarla hazırlıklara devam ediyoruz. Önceki hafta oynanan Ümraniyespor-Ankaragücü maçının berabere bitmesiyle makas biraz daha daraldı. Gelecek hafta bu iş bitebilir. Süper Lig’in en büyük adayı biziz. Ciddiyeti bozmandan önümüzdeki on gün içinde bu iş sonlandırmak istiyoruz. Giresun, Ümraniye maçlarında en iyi futbolla puanları alacağımıza kuşkumuz yok. Gönül ister ki Giresun maçında bu iş bitsin. Bitmese de son maça kadar Süper Lig için her şeyi yapıp geçen sezon düştüğümüz lige tekrar döneceğiz. Biz Rizeliler heyecanı seviyoruz. Önemli olan bu heyecanı kontrol altına almaktır. dedi.

‘BORCUMUZU ÖDEYİP BU İŞİ KAPATACAĞIZ’

Teknik direktör Hikmet Karaman’ın alacağı için kulübe haciz işlemi başlatmasını değerlendiren Yardımcı, şunları dedi:

"Cuma günü haciz işlemi başlattı. Biz Cumartesi günü önemli bir maça çıkacaktık. Hemen öncesinde böyle bir olay olması bizi üzdü. Biz kimseye bunu dillendirmedik. Bunu kimseye söylemedik. Kendisine çek vermiştik. Biz itiraz etsekte bu işlemi başlatabilir, başlattı da. Bizde bunun üzerine bir açıklama yaptık. Sosyal medyada ilgili ilgisiz kişilerin bunu dillendirmesi ile mecbur bu açıklamayı yayınladık. Biz Hikmet beyden bu konuda 6-7 ay süre istemiştik. Kulüplerin durumu ortada, anlayış beklemiştik. Belli hesap üzerine bunu kendisine belirttik. Bize geri dönüş yapmadı, aramadı, sormadı. Borçlu haklı olmaz. Biz hatalıyız. Bizim manevi bir isteğimiz vardı. 'Bizi idare et' dememize rağmen bunu yapmadı. İlk gelen para ile parasını ödeyeceğiz. Bir defa bir yarış içerisindeyiz. Yanlış zamanda oldu. Önümüzde bir Giresun maçı var. Bizi ararsa bunu avukatlar aracılığıyla kısa sürede çözeriz. Biz borcumuzu vereceğiz helallik alacağız. Bu işi kapatacağız.”

DHA
 


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