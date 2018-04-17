Cansu Köksal: Final Four’da hedef kupayı almak





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın başarılı oyuncusu Cansu Köksal, Euroleague Final-Four’a çok iyi hazırlandıklarını belirterek, kupayı almak istediklerini söyledi.Kadınlar Euroleague’de grubu lider bitiren ve Macaristan'da düzenlenecek Final-Four’a kalma başarısı gösteren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın genç oyuncusu Cansu Köksal, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Euroleague’de hedeflerinin kupayı almak olduğunu belirten Cansu, “Öncelikle Sopron maçını atlamamız gerekiyor. Onun için çok değişik çalışmalar yapıyoruz. Onların tribün sesleri kayıtlarını aldık. Erkek takımına Sopron takımının setlerini öğretip, onlarla idman yapıyoruz. Ciddi anlamda çok çalışıyoruz. Zorlu bir maç olacak. Ev sahibiler. Onu geçip, final oynamak istiyoruz. Umarım istediğimizi alırız” diye konuştu.Türkiye’de daha önce Galatasaray’ın hem Euroleague hem de Eurocup’ı kazandığının hatırlatılması üzerine Köksal, “Bizde neden yapmayalım. Çalışmalarımız bu yönde. Umarım hedefimize ulaşırız. Biz de iki kupayı da almış oluruz” diye cevap verdi.Başarılarını sürdürmek istediklerini vurgulayan genç oyuncu, senede 4-5 kupa almak istediklerini söyledi.Cansu, Final-Four’un diğer eşlemesi olan Dinamo Kursk - UMMC Ekaterinburg eşleşmesinde turu Kursk’un geçebileceğini ifade etti.