Brighton-Tottenham maç sonucu: 1-1

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Oynadığı güzel futbolla izleyenlerin beğenisini kazanan ve Premier Lig'de 2.'lik mücadelesi veren Tottenham, deplasmanda oynadığı maçta Brighton ile berabere kaldı.Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, Harry Kane 48. dakikada konuk ekibi öne geçiren golü attı. Kane'e yanıt gecikmedi, Pascal Gross 50. dakikada attığı golle skora eşitlik getirdi. Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino, yaptığı değişikliklerle galibiyeti arasa da, kalan bölümde başka gol olmadı ve güçlü Tottenham 2 puan kaybetti.Tottenham 34 maçta topladığı 68 puanla 4. sırada, Brighton & Hove ise 36 puanla 13. sırada bulunuyor.