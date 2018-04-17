Bosna Hersek’ten Tanjevic’e Devlet Spor Ödülü

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A Milli Basketbol Takımı ile Fenerbahçe’nin eski başantrenörü Bogdan Tanjevic, Bosna Hersek’te Devlet Spor Ödülü’ne layık görüldü.Başkent Saraybosna’da düzenlenen törende, Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Adil Osmanovic, ödülü Tanjevic’e takdim etti.71 yaşındaki Karadağlı basketbol adamı, yaptığı açıklamada, "Böylesine büyük ve anlamlı bir ödüle layık görüldüğüm için mutluyum. Bu ödül, ömrümün kalan kısa bölümünde kesinlikle kalbimde olacak." dedi.Kendisini gururlu hissettiğini aktaran Tanjevic, "Beni bu ödüle aday gösteren Bosna Basketbol Kulübüne teşekkür ediyorum. Onlar her zaman hayatımın en önemli ve en sevdiğim yerinde olacak." diye konuştu.Sivil İşler Bakanı Osmanovic de Tanjevic’in Bosna Hersek’in dünyada olumlu bir imaja sahip olmasında önemli katkılar yaptığını kaydederek, büyük bir basketbol adamı ve dünya çapında bir antrenör olan Tanjevic’e bu ödülü vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Tanjevic yönetimindeki Bosna Basketbol Kulübünün 1979 yılında Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan Osmanovic, "Tanjevic, o zaman ve ondan sonra katıldığı her turnuvada önemli başarılar elde edebileceğini gösterdi." ifadelerini kullandı.13 Şubat 1947 tarihinde Karadağ’ın Pljevlja şehrinde doğan Tanjevic, antrenörlük kariyerine henüz 24 yaşındayken eski Yugoslavya’nın önemli kulüplerinden Bosna Basketbol Kulübünde (KK Bosna) başladı. 1979 yılında Bosna ile Avrupa şampiyonluğu kazanan Tanjevic, aynı kulübün başında 2 kez de Yugoslavya şampiyonluğu yaşadı.2007-2010 yıllarında çalıştığı Fenerbahçe ile 2 kez Türkiye şampiyonu olan Tanjevic, iki dönem çalıştırdığı Türkiye A Milli Basketbol Takımı ile 2010 yılındaki FIBA Dünya Şampiyonası’nda ikinci oldu.