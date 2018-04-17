Bogdan Bogdanovic, Baskonia maçını izlemeye geliyor

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THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Twitter'daki paylaşımında, "Yarınki Baskonia maçımızda Ülker Sport Arena’da çok özel bir konuğumuz olacak! Peki sizce bu isim kim? 13" ifadeleriyle Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırmıştı.Kariyerine NBA'de Sacramento Kings formasıyla devam eden Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bogdan Bogdanovic'in, eski takımının Play-Off turunda oynayacağı Baskonia karşılaşmasını izlemeye geleceği netlik kazandı.Sırp oyuncu, Instagram hesabında paylaştığı hikaye ile İstanbul'a geldiğini doğruladı.