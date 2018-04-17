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Beşiktaş'ta vurucu tim hazır

Beşiktaş formasıyla bu sezon tam 32 gole imza atan Anderson Talisca ve Ryan Babel ikilisi, yarınki derbide takımın en önemli 2 kozu olacak. Dev maç öncesindeki takım çalışmalarında formda görüntü sergileyen yıldızlar, Kanarya karşısında zaferi getiren isimler olmak için özel olarak görevlendirildi.

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Beşiktaş'ta vurucu tim hazır
Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe’yle geçen ay Vodafone Park’ta 2-2 berabere kalan Beşiktaş, yarın Kadıköy’de rövanş mücadelesine çıkacak.

Bu sezon tüm planlarını çifte kupa üzerine yapan teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe’yi evinde devirip takımını finale çıkarmayı hedefliyor. Geçen sezon da eşleştikleri Sarı-Lacivertliler’e kupada boyun eğen Kara Kartal’ın hocası, bu kez sürpriz istemiyor.

Kanarya karşısına kısmen rotasyonlu bir kadroyu sürmeyi planlayan Şenol Güneş, buna rağmen bu sezon takımın en golcü 2 ismi olan Anderson Talisca ve Ryan Babel’i sahaya sürecek.

Akhisar’ı 2 kez yıktı

Kara Kartal’da bu sezon attığı 18 golle takımın en skorer ismi konumunda bulunan Anderson Talisca’yı, Fenerbahçe derbisi öncesinde kilit oyuncu olarak belirleyen Güneş, Brezilyalı futbolcunun özellikle ceza sahası içi ve çevresinden yaptığı bitirici vuruşlara güveniyor.

Şampiyon hoca, ek olarak özellikle sezonun ikinci yarısında şov yapan Ryan Babel’den de kaleyi gördüğü anda şut göndermesini istedi. Geçen hafta Akhisar’la oynanan lig mücadelesinde ceza sahası dışından yaptığı 2 vuruşla fileleri havalandıran Babel, Fenerbahçe karşısında serbest oyuncu olarak görev yapıp sık sık gol kovalayacak.

Takıma güven veriyor

Fenerbahçe maçı öncesinde yapılan takım çalışmalarında ortaya koydukları etkili görüntüyle dikkat çeken Anderson Talisca ve Ryan Babel ikilisinin yüksek form grafiği, teknik direktör Şenol Güneş’i sevindiriyor. 2 yıldız da derbi öncesi hazır yapılarıyla hem takımına hem de taraftarlarına güven veriyor.

Orhan Yıldırım
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  • Gençlerbirliği
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  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
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4 Fenerbahçe 29 57
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