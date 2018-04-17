Beşiktaş'ta Larin'in zamanı geldi

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Siyah-Beyazlılar’ın devre arasında ABD Major Lig ekiplerinden Orlando City’den kadrosuna kattığıformasıyla ilk maçına önceki hafta çıkmıştı. Kanadalı futbolcu, 5-1’lik Göztepe mücadelesinde oyuna sonradan dahil olup 7 dakikada 1 gollük performans sergilemişti.Geçen hafta Akhisarspor’la oynanan karşılaşmanın kadrosuna yabancı kontenjanı sebebiyle alınmayan Kanadalı oyuncu, derbinin listesinde yer alacak.Genç futbolcuyla dev maç öncesinde yapılan takım çalışmalarında özel olarak ilgilenen teknik direktör Şenol Güneş, Larin’i yarınki maçta ikinci yarıda sahaya sürmesi bekleniyor. Hedefi gollere devam Akhisar mücadelesinin kadrosunda yer almaması sebebiyle üzgün olan Larin’in, hocası Güneş’ten derbide süre alabilmek için takım çalışmalarında elinden geleni yaptığı kaydedildi.Takım antrenmanlarının dışında bireysel olarak hazırlıklarını sürdüren Larin, gollerine Fenerbahçe karşısında da devam etmenin hesabını yapıyor.