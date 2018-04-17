Başakşehir’de aynı kâbus

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, ligde’nin ardından’a da 2-0 yenilerek şampiyonluk yarışında çok önemli 6 puanı kaybetti. İstanbul ekibi her iki maçta da rakiplerinin sert orta sahalarını aşamadı.’nın takımı ilk olarak Fenerbahçe maçında Josef de Souza-Mehmet Topal orta sahasının katılığına çözüm bulamadı. Benzer şekilde rakibin ön alan baskısı ve presi de turuncu-lacivertlileri zorladı. 2-0’lık yenilgiyle kötü biten mücadeleden tam 8 hafta sonra bu kez Galatasaray aynı cezayı kesti. Ryan Donk-Fernando’da oluşan sağlam orta saha ve önde presle başlayan sarı-kırmızılılar, Başakşehir’i adeta durdurdu.Tıpkı Fenerbahçe maçında olduğu gibi turuncu-lacivertliler, rakip kaleye gitmekte zorlandı ve pozisyon üretemedi. Ayrıca İstanbul ekibinin en büyük özelliği olan topa sahip olma başarısı da her iki mücadelede de kullanılamadı. Galatasaray maçında daha da olumsuz bir tablo ortaya koyan Başakşehir, ilk yarıda tek bir isabetli şut atamadı.(Milliyet)