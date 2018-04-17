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Aykut Kocaman'ın Beşiktaş planı: Şok baskı!

Başarılı teknik adam, 2-2’lik ilk maç nedeniyle mutlaka gol bulmak zorunda olan Beşiktaş’a karşı ileride yoğun baskıyla oyuna başlamayı planlıyor. Aykut Kocaman, erken golle rakibin direncini kırıp kontrolü ele almak istiyor.

18 Nisan 2018, Çarşamba 10:54

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Fenerbahçe ligde yeniden iddialı konuma geldi. Ancak şu anda konuşulan tek konu, yarın Beşiktaş ile Kadıköy’de oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanşı... Vodafone Park’taki ilk mücadele 2- 2’lik eşitlikle sona ermişti. Bu nedenle Sarı-Lacivertliler, yarın akşam sahaya avantajlı bir şekilde çıkacak. Finale adını yazdırmak için Beşiktaş’a gol şart. Ancak Aykut Kocaman’ın 2-2’nin avantajını kullanıp rakibi geride beklemeye hiç niyeti yok.

En büyük koz taraftar

53 yaşındaki teknik adam, maça şok baskıyla başlamayı planlıyor. Aykut Kocaman’ın hedefi, binlerce taraftarın desteğini de arkasına alarak, rakibin oyun kurmasını engellemek. Deneyimli çalıştırıcı, erken bulunacak bir golün de Beşiktaş’ın hem direncini erkenden kıracağını hem de psikolojik olarak baskı altına alacağı görüşünde. Kocaman, öne geçmeleri halinde takım halinde iyi bir savunma yapıp, oyun disiplininden kopmayarak finale uzanacaklarını düşünüyor.

‘Gözünün yaşına bakmam’

Aykut Kocaman’ın öğrencilerine yaptığı en büyük uyarı ise ne olursa olsun sakin kalmaları. İlk maçta skor 1-1’ken Alper Potuk, Tolgay’la yaşadığı gerginlik yüzünden atılmıştı. Fenerbahçe 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 öne geçti ancak Volkan Demirel de hakeme itirazdan atılınca, Beşiktaş maçı 2- 2 tamamladı. Kocaman, benzer olayların yaşanmamasını isteyerek, “Aksi taktirde bu kez yaptırımlar çok ağır olur. Bir sezonun emeğini saçma bir kartla heba edenin gözünün yaşına bakmam” uyarısında bulundu.

Yusuf Dursun


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    1- 4
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