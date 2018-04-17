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Avrupa'da Buffon, Türkiye'de Volkan Demirel

Avrupa’nın 5 büyük ligi içinde kendi takımında en uzun süre forma giyen futbolcunun Gianluigi Buffon olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de ise Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel en fazla forma giyen isim oldu.

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Avrupa'da Buffon, Türkiye'de Volkan Demirel
Interpress’in CIES Football Observatory verilerinden derlediği bilgilere göre, 40 yaşındaki tecrübeli eldivenin tam 17 sezon Juventus  forması giyerek bu alanda açık ara zirvede yer aldığı belirlendi. Kendi takımında en uzun süre forma giyen futbolcuların sıralandığı listeye göre, ikinci sırada Chievo’dan Sergio Pellissier 16,5 sezon ile yer alırken bu futbolcuyu Barcelona’dan Andrés Iniesta ve B.Dortmund takımından Roman Weidenfeller’in 16’şar sezonla takip ettiği tespit edildi. Takımlarında uzun süre forma giyen futbolcular arasında dikkat çeken isimlerden Lionel Messi Barcelona formasını 14 sezon, Frank Ribery Bayern Münih  formasını 11 sezon, Nuri Şahin B. Dortmund formasını 10,5 sezon ve Cristiano Ronaldo da Real Madrid formasını 9 sezon giyerek istikrarlı bir görüntü çizdiler.

Türkiye’de zirvede Volkan Demirel var …

Süper Lige bakıldığında takımının formasını en fazla terleten futbolcuların başında Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel’in geldiği görüldü. Başarılı eldiven Fenerbahçe formasıyla tam 16 sezondur sahaya çıkarak bu alanda açık ara önde yer aldı. Volkan’ı Başakşehir’in orta saha oyuncusu Mahmut Taşdemir takip ederken Mahmut’un ilk önce İstanbul Büyükşehir Belediye ardından da Başakşehir olan takımının 12 sezondur formasını giydiği belirlendi. Listenin üçüncü sırasında Galatasaray’ın emektar sol beki Hakan Balta yer alırken her ne kadar şu sıralar forma şansı bulamasa da tecrübeli futbolcunun 11 sezon aralıksız Sarı Kırmızılı formayı giydiği tespit edildi. Trabzonspor kalesini koruyan Onur Recep Kıvrak’ın 10 yıl ve Beşiktaş alt yapısından yetişen Necip Uysal’ın da 9 yıldır takımları adına sahada mücadele ettikleri tespit edildi.
Ayrıca Galatasaray’ın unutulmaz futbolcularından Sabri Sarıoğlu’nun alt yapısından yetiştiği ve ilk defa 2003 yılında ligde giydiği sarı kırmızılı formayı tam 14 yıl taşıdığı saptandı. Tecrübeli sağ bekin Göztepe’ye transfer olarak renkler aynı kalsa da ligde bir başka takım adına mücadele ederek kariyerini sürdürdüğü belirlendi.
 


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2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
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1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
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15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
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