Amerikan güreşi sporcusu Jerry Lawler cinsel ilişki sırasında felç geçirdi

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2012 yılında duş aldığı sırada kalp krizi geçirerek aktif spor hayatını sonlandıran, şimdi ise başka bir şok yaşadı.Sevgilisi ile birlikte romantik bir akşam yemeğinden sonra odasına giden Lawler, hayatının en büyük şoklarından birine uğradı.68 yaşındaki efsane sporcu, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:"İlişkiye girdiğimiz sırada bir anda kalktım ve Lauryn'e iyi hissetmediğini söyledim. Önce hiçbir şey anlamadı, ben sonra yeniden 'bir şeyler doğru değil' deyince doğrulup yüzüme baktı. Kısa süreli bir göz temasından sonra Lauryn 'Aman tanrım Jerry hemen aynaya bak' dedi. Koşarak banyoya gittim ve aynaya baktım. Ağzımın sağ tarafı çeneme kadar sarkmıştı, yüz felci geçiriyordum. Bir süre hiçbir şey söyleyemeyen Lauryn daha sonra çığlık attı: "Aman tanrım, felç geçiriyorsun. Daha sonra apar topar hastaneye kaldırılan Lawler hemen yoğun bakıma alındı. 2 gün boyunca hiç konuşamayan Lawler, iyileşerek hastaneden taburcu edildi."