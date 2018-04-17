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Altın fiyatları 2018: Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

Altın güne düşüşle başladı! 17 Nisan Salı 2018 bugün çeyrek altın kaç lira? Altın bugün yükseklerden uçmaya devam etse de güne düşüşle başladı. Güne durgun başlayan altının gramındaki artış yatırımcısının yüzünü de güldürmeyi başardı. 

17 Nisan 2018, Salı 09:16

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Altın fiyatları 2018: Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?
Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Altının bugün yükselişi hızlandı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 17 Nisan Salı altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükseliş yaşandı. Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 177-178 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. 17.4.2018’de İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

177,18 liradan alınırken, 177,23 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 285,03 liradan alınırken 291,47 liradan satılıyor.
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YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 568,28'den alınırken 582,95 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1170,00 liradan alınıp 1182,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2850,32 liradan alınırken 2895,12 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINI NE ETKİLER?

Altın fiyatlarına en etkili yön veren ülke ABD'dir. Amerika'da yaşanan ekonomik olaylar, Amerika'daki kurumların politikaları, iniş ve çıkışlar altın fiyatlarını etkiler. Son yıllardaki Amerika'daki krizin etkileri ile altın fiyatları yükselmiş ve etkileri hala sürmektedir. Yatırım enstrümanı olarak altın fiyatlarının değişimi bu unsurlara bağlıdır.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.


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    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
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    0- 2
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  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
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