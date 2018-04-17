Altın fiyatları 2018: Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

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Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Altının bugün yükselişi hızlandı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 17 Nisan Salı altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükseliş yaşandı. Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 177-178 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. 17.4.2018’de İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?177,18 liradan alınırken, 177,23 liradan satılıyorÇeyrek altın ise 285,03 liradan alınırken 291,47 liradan satılıyor.Yarım altın da 568,28'den alınırken 582,95 liradan satılıyor.1170,00 liradan alınıp 1182,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2850,32 liradan alınırken 2895,12 liradan satılıyor.Altın fiyatlarına en etkili yön veren ülke ABD'dir. Amerika'da yaşanan ekonomik olaylar, Amerika'daki kurumların politikaları, iniş ve çıkışlar altın fiyatlarını etkiler. Son yıllardaki Amerika'daki krizin etkileri ile altın fiyatları yükselmiş ve etkileri hala sürmektedir. Yatırım enstrümanı olarak altın fiyatlarının değişimi bu unsurlara bağlıdır.Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.