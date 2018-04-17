2500 siyah gözlüklü Beşiktaşlı, Kadıköy'e gidecek

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Siyah-Beyazlılar’ın yarın akşam Kadıköy’de oynayacağı Fenerbahçe maçına, Beşiktaşlı taraftarlar da özel olarak hazırlandı.Sarı-Lacivertliler’le oynanacak maç öncesinde saat 16.00’da Vodafone Park’ın önünde toplanacak olan Beşiktaşlı futbolseverler, tek tip giyimle takımlarına destek verecek. Siyah renkte giyinecek olan taraftarlar ek olarak son dönemdeki hakem kararlarını protesto etmek için siyah gözlük takacak.