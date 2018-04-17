'25 yıllık arkadaşımla seviştim' demişti, Yeşim Salkım'a şok!

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Başrollerinde Yeşim Salkım, Hakan Eren, Ali Ekberol, Sevinç Meşe, İlkay Kayku ve Şükran Kozalı gibi isimlerin yer aldığıfilmine gişe şoku...34 salonda gösterime giren filmi ilk 3 günde sadece 796 kişi tarafından izledi, 10.745 TL'lik hasılat yaptı.Yazar Şükran Kozalı'nın Eğreti Gelinler romanından sinemaya uyarlanan, Yeşim Salkım'ın cesur sahnelerinin fragmana damgasını vurduğu 'Eğreti Gelin Ladik'in galası dün Beyoğlu Grand Pera Emek Sineması'nda yapıldı. Yeşim Salkım, yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çektiBasınla bir araya gelen 'Eğreti Gelin Ladik' ekibi oldukça heyecanlıydı. Filmle ilgili açıklama yapan Yeşim Salkım ''Ekibe bir vefa borcum var, çok uğraştı ekip. En heyecanlandığım filmlerim arasında yer aldı bu film. Bu ülkede son zamanlarda inanç sorunu olsa da biz birbirimize inandık.Buradakilerin hepsi bağımsız sinemaya gönül vermiş insanlar. Parasız yapılmış bir iş ama gönülle yapılmış bir film.'' dedi.Filmde rol alan Hakan Eren ile ilgili Yeşim Salkım, ''Hakan Eren'in performansı da şahane. 25 senelik arkadaşımla seviştim, bu kadar söyleyebilirim.'' dedi.