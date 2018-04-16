Volkan Demirel'e uyarı

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SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Son haftaların formda ismi Volkan Demirel’e Aykut Kocaman’dan uyarı geldi.Vodafone Park’ta oynanan ve 2-2 biten ilk maçta kırmızı kart gören Volkan, takımını 10 kişi bırakmıştı.O maçtan sonra öğrencisine çok kızan Kocaman, “Sen bu takımın kaptanısın. Aynı hataları tekrarlama. Hakemle, rakiple uğraşmayı bırak ve sadece kendi işini yap. Aksi taktirde neler yaşandığını gördün” dedi.