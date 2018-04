'Trabzonspor, Türkiye'yi değil Avrupa'yı sarsacak!'

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen kabulde, Bakan Çavuşoğlu, geçen hafta yapılan olağanüstü genel kurulda yönetime seçilen Trabzonspor heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çavuşoğlu, “Göreve geldiğiniz son kongrede önemli bir sorumluluğu üstlendiniz. Ülkemizin en güzide kulüplerinden Trabzonspor’un yönetimine talip oldunuz ve delegeler sizleri seçti. Canı gönülden ba��arılar diliyorum” dedi.Ağaoğlu ve bazı yöneticileri şahsen tanıdığını belirten Çavuşoğlu, “Ahmet Ağaoğlu, Golf Federasyonu Başkanlığını uzun zamandır yapıyor ve Türkiye’de gerçekten bir çığır açtı ve ülkemizin tanıtımı için çok önemli faaliyetlerde bulundu. Her zaman destekçisi olduk. Eminim Trabzonspor’a sizlerle beraber vereceği hizmetlerle de yine Trabzonspor’umuz sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da ve ötesinde ses getiren bir kulüp haline gelecektir” diye konuştu. Çavuşoğlu, “Sayın başkanın ve sizlerin demeçlerinde de bunu görünce ayrıca mutlu oldum çünkü gerçekten Trabzon’umuzun yetiştirdiği çok değerli futbolcular, Türkiye’deki pek çok kulüpte değişik liglerde oynuyorlar. Çok da başarılı oynuyorlar. 61 numaralı formayı hemen hemen her takımda görüyoruz. Elbette takviyeler de olabilir ama kendi değerlerimize sahip çıkmamız faydalıdır” ifadesini kullandı.Trabzonspor’a başarılar dileyen Çavuşoğlu, “Bundan sonraki çalışmalarınızda, başkanımızın da sizlerin de her zaman yanınızda olacağımı özellikle vurgulamak isterim büyük bir memnuniyetle. Gönülden başarılar diliyorum. İnşallah Trabzonspor’umuz da her zaman hak ettiği yerde olur ve olacaktır. Buna da inancımız tamdır” dedi.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da kendisini ve heyetini kabul ettiği için Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Çavuşoğlu’nun tam bir spor dostu ve aktif sporcu olduğunu dile getiren Ağaoğlu, “En azından Golf Federasyonu’nun lisanslı sporcusu. Futbolu da çok iyi oynadığını, hemen hemen Ankara’da bulunduğumuz dönemlerde çok iddialı futbol maçları yaptığını, aktif olarak mücadeleci bir futbolcu olduğunu söylersem hiç de yanlış olmaz” diye konuştu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu araya girerek, “Neyse ki, transfer için yaşımız geç” diye espri yaptı.Ahmet Ağaoğlu, Golf Federasyonu başkanlığı boyunca Mevlüt Çavuşoğlu’ndan büyük destek gördüğünü ifade ederek, şöyle devam etti: “Bana iltifat ettiler ama bugün federasyonumuzun elde ettiği başarılarda en az yüzde 60-70 pay sahibi kendisidir. Bugün gelmiş olduğumuz konumda bize her yönüyle destek verdi kendisi. Gücünü arkamızda hissederek kısa sürede çok büyük işler başardık. Eminim ki, Trabzonspor’da da görev yaptığımız süre içerisinde, Sayın Bakanımla aynı şekilde altyapı, kendi kaynaklarını kullanma ve değerlendirme yolunda zaman zaman aramızda istişarelerde de bulunurduk. Aynı fikir birliğine, aynı düşünce yapısına sahibiz.”