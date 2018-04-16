Trabzonspor'a 3 şok birden

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Osmanlıspor-Trabzonspor maç sonucu: 3-3





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Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta kapanış mücadelesinde Osmanlıspor, Osmanlı Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaştı.İlk yarıyı 2-0 önde bitiren Bordo Mavili ekipte son dönemin formda ismi Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi.Mücadeleye 11'de başlayan genç yıldız adayı, tansiyonu düşünce 2. yarıya çıkamadı ve yerine oyuna giren isim oldu.Trabzonspor bir sakatlık şoku ile daha sarsıldı. 81. dakikada başına aldığı darbenin ardından oyundan çıkan Juraj Kucka, ambulansla hastaneye götürüldü.Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Onur Kıvrak, Osmanlıspor ile oynanan müthiş maçın son 6 dakikasını sakat sakat oynbamak zorunda kaldı. Bitiş düdüğü ile Onur sahayaı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.