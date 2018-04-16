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Tenisin nabzı Bursa’da attı

Sporu tabana yayma ve gençlerin spor hizmetlerinden daha fazla yararlanmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyespor,Türkiye’nin değişik illerinden genç tenisçileri ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi 14 Yaş Hafta Sonu Turnuvası’nda buluşturdu. 

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Tenisin nabzı Bursa’da attı
12-15 Nisan tarihlerinde Hüdavendigar Kent Parkı’nda bulunan 7 farklı tenis kortunda yapılan turnuvaya; başta Bursa olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Yalova, İzmit ve Sakarya gibi 13 farklı şehirden 127 sporcu katıldı. 

Bu tür etkinliklerin şehrin tanıtımı açısından önemli olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Tenis Branş Sorumlusu Ahmet Bayhan, kulüp bünyesinde yer alan spor tesislerini ‘düzenlenecek etkinlikler, turnuvalar ve spor okulları ile’ en etkin şekilde kullanarak spor yapma yaşını daha da düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Büyükşehir Belediyespor’un yıl boyunca farklı yaş grupları ve kategorilerde tenis turnuvaları organize ettiğini belirten Bayhan, düzenlenen turnuvaların sayısını artırmak ve Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle Bursa’yı tenis sporunun merkezi haline getirmek istediklerini ifade etti. 

Büyükşehir Belediyespor’un ‘14 yaş turnuvasının ardından’ düzenleyeceği Büyükler Hafta Sonu Turnuvası, 10 Yaş Yaz Kupası, 10 Yaş Hafta İçi Turnuvası ve 10 Yaş Yaz Kupası organizasyonlarıyla, tenisin kalbi adeta Bursa’da atacak. 

Türkiye’nin en gelişmiş altyapısı 

Büyükşehir Belediyespor, 17 farklı tenis kortuyla Türkiye’nin en gelişmiş altyapısına sahip. Kulübün Hüdavendigar Kent Parkı içerisinde ‘Odunluk tarafında8, Mihraplıtarafında da 9 adet olmak üzere’ 2 büyük kampüs şeklinde kortları bulunuyor. Odunluk’taki kortların 4’ü 9 yaş çocuklara hitap ederken, 4’ü yetişkinler tarafından kullanılabiliyor. Mihraplı’da ise 7’si açık, 2’si kapalı 9 kort yer alıyor. 

Büyükşehir Belediyespor, tenis kortlarında kendi antrenörleriyle 8-16 yaş arası çocuklara sürekli eğitimler veriyor. Bunun dışında, yaz ve kış okullarıyla alınan eğitimler pekiştiriliyor. Gencinden yaşlısına herkesin yararlanabildiği tesisler, hobi gruplarıyla da spor tutkunlarının dikkatini çekiyor. 

İHA


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  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

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    2- 0
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