Sivas’ta iki önemli eksik

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Sivasspor’da, Fenerbahçe maçında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen Robinho ve Ndinga, 30. haftada deplasmandaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.Fenerbahçe maçının 88. dakikasında sarı kart alan Robinho, ligde daha önce ikinci yarıdaki Kayserispor, Antalyaspor ve Karabükspor karşılaşmalarında sarı kart görmüştü. Ndinga ise Fenerbahçe ve Başakşehir müsabakaları ile ikinci yarıdaki Osmanlıspor mücadelesinde sarı kartla cezalandırılmıştı.