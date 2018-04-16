SHELL HELIX DERBİYE GÖTÜRÜYOR









SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





29 Nisan Pazar günü oynanacak olan büyük derbiye,veyazarları ile birlikte gidiyoruz.Sosyal medya hesaplarınızdan (facebook, instagram, twitter) #shellhelix etiketi ile taraftarı olduğunuz takıma olan tutkunuzu ve takımınızla yola çıkış hikâyenizi ifade eden fotoğraf, metin veya videoları paylaş, Fanatik Yazı İşleri tarafından seçilecek olan 11 kişiden biri olma şansını yakala!sponsorluğunda, Fanatik yazarlarıyla derbi heyecanını tribünde yaşa…Yazarlarımız derbi ile ilgili yorumlarını yazarken, sizlerden de yorumlar alacağız. 1 Mayıs Salı günü piyasaya çıkacak olan Fanatik Gazetesi’nde ve fanatik.com.tr adresi üzerinden de, "sayfasında görüşlerinize yer vereceğiz. Ayrıca'in kazananlara ekstra sürpriz hediyeleri de olacak.Kampanya, 16.04.2018 ve 26.04.2018 tarihleri arasında 10 gün olarak Doğan Gazetecilik A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.Kazananlar 26 Nisan Perşembe günü Fanatik Gazetesi sosyal medya hesaplarından (facebook, instagram, twitter) ilan edilecektir. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kampanya katılımında mükerrer katılımlar elenecektir. 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyeler verilmez.Derbi bileti kazanan okurların İstanbul dışında ikamet ediyor olmaları durumunda ulaşım ve konaklama bedelleri talihli tarafından karşılanacaktır.Derbi bileti kazanan okurların belirlenen buluşma noktasına kadar ulaşımları talihli tarafından sağlanacaktır.Derbi bileti kazanan okurların maç sonrası Türk Telekom Stadyumu’ndan ulaşımları talihli tarafından sağlanacaktır.