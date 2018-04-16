SHELL HELIX DERBİYE GÖTÜRÜYOR

29 Nisan Pazar günü oynanacak dev derbiye, Shell Helix ve Fanatik yazarları ile birlikte gidiyoruz. Süper Lig'in kaderini belirleyecek 90 dakikayı stattan izliyoruz.
16 Nisan 2018, Pazartesi 09:3821 Nisan 2018, Cumartesi 20:11
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29 Nisan Pazar günü oynanacak olan büyük derbiye, Shell Helix ve Fanatik yazarları ile birlikte gidiyoruz.
Peki nasıl?
Sosyal medya hesaplarınızdan (facebook, instagram, twitter) #shellhelix etiketi ile taraftarı olduğunuz takıma olan tutkunuzu ve takımınızla yola çıkış hikâyenizi ifade eden fotoğraf, metin veya videoları paylaş, Fanatik Yazı İşleri tarafından seçilecek olan 11 kişiden biri olma şansını yakala! Shell Helix sponsorluğunda, Fanatik yazarlarıyla derbi heyecanını tribünde yaşa…
Derbi sonrası sizleri neler bekliyor?
Yazarlarımız derbi ile ilgili yorumlarını yazarken, sizlerden de yorumlar alacağız. 1 Mayıs Salı günü piyasaya çıkacak olan Fanatik Gazetesi’nde ve fanatik.com.tr adresi üzerinden de, "Shell Helix ile Derbi Özel" sayfasında görüşlerinize yer vereceğiz. Ayrıca Shell Helix'in kazananlara ekstra sürpriz hediyeleri de olacak.
SHELL HELIX YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI
Kampanya, 16.04.2018 ve 26.04.2018 tarihleri arasında 10 gün olarak Doğan Gazetecilik A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.
Kazananlar 26 Nisan Perşembe günü Fanatik Gazetesi sosyal medya hesaplarından (facebook, instagram, twitter) ilan edilecektir. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kampanya katılımında mükerrer katılımlar elenecektir. 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyeler verilmez.
BİLET KAZANIMI SONUNDA, KAZANAN OKURUN PASSOLİG KARTINA BİLET YÜKLENECEĞİ İÇİN KAZANANIN TÜRK TELEKOM STADYUMU’NA GİRİŞ YAPABİLECEK "GS PASSOLİG" KARTI OLMAK ZORUNDADIR.
Derbi bileti kazanan okurların İstanbul dışında ikamet ediyor olmaları durumunda ulaşım ve konaklama bedelleri talihli tarafından karşılanacaktır.
Derbi bileti kazanan okurların belirlenen buluşma noktasına kadar ulaşımları talihli tarafından sağlanacaktır.
Derbi bileti kazanan okurların maç sonrası Türk Telekom Stadyumu’ndan ulaşımları talihli tarafından sağlanacaktır.