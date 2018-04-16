  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM


SHELL HELIX DERBİYE GÖTÜRÜYOR

29 Nisan Pazar günü oynanacak dev derbiye, Shell Helix ve Fanatik yazarları ile birlikte gidiyoruz. Süper Lig'in kaderini belirleyecek 90 dakikayı stattan izliyoruz.

21 Nisan 2018, Cumartesi 20:11

  • - A
  • + A


29 Nisan Pazar günü oynanacak olan büyük derbiye, Shell Helix ve Fanatik yazarları ile birlikte gidiyoruz.  

Peki nasıl?

Sosyal medya hesaplarınızdan (facebook, instagram, twitter) #shellhelix etiketi ile taraftarı olduğunuz takıma olan tutkunuzu ve takımınızla yola çıkış hikâyenizi ifade eden fotoğraf, metin veya videoları paylaş, Fanatik Yazı İşleri tarafından seçilecek olan 11 kişiden biri olma şansını yakala! Shell Helix sponsorluğunda, Fanatik yazarlarıyla derbi heyecanını tribünde yaşa…

Derbi sonrası sizleri neler bekliyor?

Yazarlarımız derbi ile ilgili yorumlarını yazarken, sizlerden de yorumlar alacağız. 1 Mayıs Salı günü piyasaya çıkacak olan Fanatik Gazetesi’nde ve fanatik.com.tr adresi üzerinden de, "Shell Helix ile Derbi Özel" sayfasında görüşlerinize yer vereceğiz. Ayrıca Shell Helix'in kazananlara ekstra sürpriz hediyeleri de olacak. 

SHELL HELIX YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

Kampanya, 16.04.2018 ve 26.04.2018 tarihleri arasında 10 gün olarak Doğan Gazetecilik A.Ş. tarafından düzenlenmektedir. 

Kazananlar  26 Nisan Perşembe günü Fanatik Gazetesi sosyal medya hesaplarından (facebook, instagram, twitter) ilan edilecektir. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kampanya katılımında mükerrer katılımlar elenecektir. 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyeler verilmez.

BİLET KAZANIMI SONUNDA, KAZANAN OKURUN PASSOLİG KARTINA BİLET YÜKLENECEĞİ İÇİN KAZANANIN TÜRK TELEKOM STADYUMU’NA GİRİŞ YAPABİLECEK "GS PASSOLİG" KARTI OLMAK ZORUNDADIR. 

Derbi bileti kazanan okurların İstanbul dışında ikamet ediyor olmaları durumunda ulaşım ve konaklama bedelleri talihli tarafından karşılanacaktır.
Derbi bileti kazanan okurların belirlenen buluşma noktasına kadar ulaşımları talihli tarafından sağlanacaktır.
Derbi bileti kazanan okurların maç sonrası Türk Telekom Stadyumu’ndan ulaşımları talihli tarafından sağlanacaktır.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





0 YORUM GİRİŞ YAP
Trabzonspor’u bekleyen tehlike
İşte Fenerbahçe'nin olaylı derbi savunması
Fatih Terim'in derbi planı alt üst oldu!
Şenol Güneş: Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor
Ahmet Çakar'dan flaş yorum: Quaresma'nın ince ince yaptığı...
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçından kareler
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'in uyanıklığı var ama hükmen galibiyet gerekir!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan flaş paylaşım!
Fanatik yazarlarının Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları
"Derbi, şampiyonluk düğümünü çözmez"
4 büyüklerde forma giyen yıldızlar şimdi neredeler?
Murat Yıldırım'dan tepki çeken paylaşım!
Metin Albayrak: Quaresma pozisyonunda kırmızı kart çıkmadı!
'Galatasaray'ı yenebilecek en özel takım Beşiktaş'
Arjantin kadrosunu Messi seçecek
Medipol Başakşehirli Arda Turan hakkında bomba iddia!
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

30. Hafta

2017/2018 Sezonu Spor Toto Süper Lig

20 Nisan 2018 Cuma

  • Medipol Başakşehir
    3- 1
    Kayserispor

21 Nisan 2018 Cumartesi

  • Gençlerbirliği
    0- 3
    Osmanlıspor FK
  • K. Karabük
    1- 4
    Bursaspor
  • Trabzonspor
    0- 2
    Demir Grup Sivasspor
  • Aytemiz Alanyaspor
    2- 3
    Galatasaray

22 Nisan 2018 Pazar

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Kasımpaşa
  • Akhisar Bld.
    1- 1
    Göztepe
  • Beşiktaş
    3- 1
    Evkur Yeni Malatyaspor

23 Nisan 2018 Pazartesi

  • Fenerbahçe
      -  
    Antalyaspor
GENİŞLET Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 30 63
2 Beşiktaş 30 62
3 Medipol Başakşehir 30 62
4 Fenerbahçe 29 57
GENİŞLET
5 Trabzonspor 30 46
6 Göztepe 30 44
7 Demir Grup Sivasspor 30 44
8 Kayserispor 30 44
9 Kasımpaşa 30 40
10 Evkur Yeni Malatyaspor 30 38
11 Bursaspor 30 36
12 Teleset Mob. Akhisarspor 30 35
13 Antalyaspor 29 35
14 Atiker Konyaspor 30 32
15 Aytemiz Alanyaspor 30 32
16 Osmanlıspor FK 30 32
17 Gençlerbirliği 30 30
18 Kardemir Karabükspor 30 12
Süper Lig Detaylı Fikstür »