Şenol Güneş'ten turun şifresi

Özellikle cezası yeni biten Quaresma’nın dikkatini çeken Güneş, tüm takıma seslendi:

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Vodafone Park’ta 2-2 biten Türkiye Kupası yarı final ilk maçına olaylar damgasını vurmuştu. Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oyuncular arasında ortam sürekli gerilirken, sinirlerine hakim olamayıp kırmızı kart gören Quaresma tam 5 maç ceza almıştı.Teknik direktör Şenol Güneş, rövanş öncesi o karşılaşmayı hatırlatarak oyuncularını uyardı.“Fenerbahçe karşısında aynı hataları tekrar yapmayalım. Skor ne olursa olsun herkes sakin kalacak ve tahriklere kapılmayacak. Ne hakemle ne de rakip oyuncularla herhangi bir diyalog girmeyin”