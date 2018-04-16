Sait Karafırtınalar: Süper Lig için 3. bileti mutlaka alacağız

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Adanaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Karşılaşmayı iki devre olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Maçın ilk yarısı çok sıcak bir havada oynandı, orta da geçen bir mücadele oldu. İkinci yarıda daha iyi bir Boluspor bekliyordum çünkü fizik durumuzu biliyordum. Beklemediğimiz üst üstte şok goller yedik. Ardından toparlandık yaptığımız değişiklikler yüzde yüz katkı sağladılar. Tabii ki de oyuncularımı tebrik ediyorum. 2-0'da 3-2'ye getirmek hiç de kolay değildi. İlk iki iddiamızın devam etmesi için ilk altının içinde bulunmamız için kazanmamız gerekiyordu. Bu oyuncu grubuyla çalışmak büyük bir keyif izlemek ayrı bir keyif başlarında da olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu güzel gruba İnşallah şampiyonluk nasip olur. Boluspor yıllardır bu özlemi çekiyor. İlk ikiden olmasa dahi Süper Lig için 3. bileti mutlaka biz alacağız” dedi.