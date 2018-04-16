Özhan Çıvgın: Önemli bir galibiyet

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında konuk ettiği Darüşşafaka’yı 77-75 yenen Demir İnşaat Büyükçekmece’de başantrenör Özhan Çıvgın, iyi mücadele ederek önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çıvgın, sözlerine ULEB Avrupa Kupası’nı kazanan Darüşşafaka’yı tebrik ederek başladı ve şunları kaydetti:"Darüşşafaka altyapısından yetişmiş bir antrenör olarak Darüşşafaka’yı kutluyorum. Maçta iyi mücadele ettik. Zaten son haftalarda iyi oynuyorduk. Maç sonlarını maalesef getiremiyorduk. Takımda üst üste maçlar kaybetmiş olmanın verdiği bir öz güven eksikliği vardı. Ama bugün onu da kırdık."Ligde son haftalara girildiğini anımsatan Çıvgın, "Artık herkesin emeğine saygı duyulması lazım. Sahada oyuncular oynayacak ve maçı kazanıp ya da kaybedecekler. Alt sıralardaki tüm takımlar ateş hattında. Bütün takımların artık birbirine daha duyarlı ve saygılı olmalı." ifadelerini kullandı.Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt ise Demir İnşaat Büyükçekmece’nin iyi oynayarak galip geldiğini söyledi.Mağlubiyetten dolayı kendisinin sorumlu olduğunu aktaran Blatt, "Demir İnşaat Büyükçekmece iyi bir maç çıkardı. Müsabaka için buraya kampa gelmedik. Bu sahada hiç antrenman yapmadık. Bu benim tercihimdi. Oyuncularım mental olarak düşük seviyedeydi. Maçın başındaki oyun hazır olmadığımızı gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.Hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili soruyu cevaplandıran tecrübeli başantrenör, "Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi’yle (NBA) ilgili sorulara sezon bitene kadar son kez yanıt veriyorum. Benim Darüşşafaka’daki kontratım sezon sonunda bitiyor. Sezon bitmeden benimle görüşmek isteyen kulüpler için izin istedim. Bu, benim takımdan ayrılacağımı göstermiyor. Ancak sezon sonunda koşullar uygun olursa gerçekleşebilir. Benim aklım ve kalbim Darüşşafaka’da." diye konuştu.