Onur Kıvrak sakat sakat oynadı

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Osmanlıspor-Trabzonspor maç sonucu: 3-3





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Süper Lig'de 29. haftanın perdesi Başkent'te kapandı. Alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Osmanlıspor ile Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor'un mücadelesi nefesleri kesti.Trabzonspor, 3-1 öne geçtiği karşılaşmada Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldı.Mücadelenin uzatma dakikaları başlamadan sakatlanan tecrübeli file bekçisi Onur Kıvrak sakatlık geçirdi. Ameliyat olduğu bacağında esneme olan Onur'un oyuna devam edipo edemeyeceği büyük merak konusu oldu. Trabzonspor teknik heyetinde ise 3 değişiklik hakkının dolması nedeniyle ne yapılacağı konuşurlurken Onur, sağlık görevlilerine oyuna devam edeceğini söyledi.Bunun üzerine kaptan Onur Kıvrak mücadeleye sakat sakat devam etmek zorunda kaldı. 30 yaşındaki kaleci takım arkadaşlarına uyarıda bulunarak geriye pas atmamalarını söyledi.Onur sakat olmasına rağmen 90+3. dakikada Osmanlıspor'un atağında kritik bir kurtarışı da imza attı.Mücadelenin bitiş düdüğü çalar çalmaz Onur kendini yere bıraktı ve sedye ile saha dışına taşındı.Acılar içinde kalan oyuncunun son durumu ile ilgili Trabzonpsor kulübünden açıklama yapılması bekleniyor.