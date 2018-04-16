‘Nedense hep gerginlik oluyor’

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Siyah-Beyazlı kulübün genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil, “Ligde kalan 5 maçı kazanırsak şampiyon oluruz. İpler bizim elimizde. Gönül isterdi ki çok daha önceden kopartalım ama futbol bu. İnşallah şampiyonluk ipini tekrar göğüsleriz” dedi.Fenerbahçe ile oynayacakları kupa rövanşına değinen Ürkmezgil, “Nedense son yıllarda Fenerbahçe maçlarında hep gerginlik söz konusu oluyor. Beşiktaş’ın derbi maçlarında bu tarz şeyler olmuyor. Umarım bu sefer böyle şeyler yaşanmaz” ifadesini kullandı.