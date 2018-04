Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’na doğru

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR





Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bu yıl dördüncüsü 19-22 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’yla kentin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini tanıttıklarını belirtti.Kocamaz, organizasyonla ilgili Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısında, sporun önemli toplumsal dinamiklerden biri olduğunu, etkinlikleri kaynaşma ve tanıtım aracı olarak gördüklerini aktardı.İlkini 2015 yılında düzenledikleri tura ilginin her geçen yıl arttığını vurgulayan Kocamaz, "2015 yılında 7 ülkeden 61 sporcu ile başladığımız tura, 2016’da 9 ülkeden 72 sporcu, 2017’de 11 ülkeden 83 sporcu ile devam ettik. Bu yıl 9 ülkeden 15 takım ve yaklaşık 105 sporcunun katılımını bekliyoruz." dedi."Mersin Uluslararası Bisiklet Turu ile ilimizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini dünyanın dört bir yanına tanıtıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası spor organizasyonlarını ilimizin her alandaki potansiyelini tanıtmak için fırsat olarak görüyoruz. Mersin maratonu ile birlikte kısa sürede uluslararası marka haline gelen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu bu konuda çarpıcı bir örnektir. Her geçen yıl daha da geliştirdiğimiz bu güzel organizasyonumuz ilimizin ve ülkemizin tanıtımına, spor kültürünün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır."Organizasyonun dünya çapında başarılı olan sporcuların da yetişmesi için güzel bir örnek olduğunun altını çizen Kocamaz, vatandaşların da tura ilgi gösterdiğini söyledi.Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da dünyada bisikletin kullanım oranıyla birlikte bisiklet sporlarının da geliştiğini ifade etti.Mersin’de bu yıl 4. kez düzenlenecek turun, spor camiasına heyecan getirdiğini belirten Küçükbakırcı, "Mersin, zorlu bir parkur; iyi takımlar katılıyor. Sakatlık vermeden, güzel bir organizasyon geçmesini temenni ediyoruz. Biz her zaman bu tür etkinliklerin yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.Toplantıya, Mersin il Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Osman Yıldızbakan, Torku Şekerspor Takım Menajeri Branco Filip ve Mersin Uluslararası Bisiklet Turu 2016 birincisi Torku ŞekersporTakım Kaptanı Nazım Bakırcı da katıldı.Bu yıl 19-22 Nisan tarihlerinde düzenlenmesine karar verilen turda sporcular toplamda 568 kilometre pedal çevirecek.Tur kapsamında Anamur’dan başlayan birinci etap Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Sipahili’den geçerek Yanışlı’da sona erecek. İkinci etap Mut’ta başlayarak, Silifke ve Erdemli’den sonra Mersin Pompeipolis Antik Kenti’nde bitecek.Tarsus’ta başlayacak 3. etap ise Çamlıyayla, Mersin güzergahı sonunda Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda son bulacak. Dördüncü etap ise Mersin’de Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak İnsu, Çavak, Emirler güzergahı boyunca devam edecek ve Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda tamamlanacak.Tura, Türkiye’nin yanı sıra İsviçre, Kazakistan, Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Malezya, Özbekistan ve Belarus olmak üzere 9 ülkeden 15 takımın katılması bekleniyor.