Maçta uyumanın bedeli!

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Manchester United’ın, Old Trafford Stadı’nda West Bromwich’e 1-0 yenildiği maç sırasında tribünlerdeki bir seyirci, herkesin ilgi odağı haline geldi.United’ın sıkıcı futbolu sonrası uykusu gelen ve horlayan taraftarı, çevredekiler affetmedi! Kafasına 4 adet kahve bardağı konulan kişinin başına gelenlerden haberi yoktu.