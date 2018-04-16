Larin bu kez kadroya girecek

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21 kişilik maç kadrosunda 12 yabancı bulundurulduğu için Akhisar deplasmanına götürülmeyen Cyle Larin, Fenerbahçe mücadelesini sabırsızlıkla bekliyor.Takımda rotasyona gitmeye hazırlanan teknik direktör Şenol Güneş, çıktığı ilk maçta gol atan Larin’i ise kulübede koz olarak tutacak. Kanadalı forvetin idmanlarda oldukça hırslı olduğu öğrenilirken, uzun sakatlıktan dönen Gökhan Töre de oynamak için oldukça istekli.