Konya’ya müthiş prim

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Süper Lig’de zirve yarışı olduğu kadar ateş hattında da kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Kulüpler futbolcuları ateşlemek için her yolu deniyor. Sergen Yalçın yönetiminde ayağa kalkan Yeşil-Beyazlılar’da Antalya deplasmanında iyi mücadele eden takıma prim morali verildi. Yönetimin maçın ardından oyuncularla yaptığı toplantıda, ligde kalınması halinde 10 milyon TL’nin takıma dağıtılacağı öğrenildi.Bu konuda kulübün sponsorlarından da destek alınacağı ve primin yarısının şehrin ileri gelenleri tarafından karşılanacağı kaydedildi. Gelecek hafta sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak olan İç Anadolu ekibinde taraftarın da şimdiden biletlere büyük ilgi gösterdiği gelen haberler arasında.