Kim elendi Survivor'dan! Survivor kim elendi? Cumali, Hakan, Damla kim gitti?

'da heyecan dorukta! Reyting rekorları kıran yarışma programında haftalar ilerledikçe yarışmada heyecan da artıyor. Sürpriz bir şekilde sakatlananyarışmadan çıkmak zorunda kaldı. Ayrıcaheyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandığı için gönüllüler takımından 3 kişi eleme adayları oldu. Cumali, Hakan ve Damla üçlüsünden biri yapılan halk oylaması sonrası adaya veda etti. İşteve Survivor'da yaşanan olaylar...Survivor 2018'de yapılan halk oylaması sonrası en az oyu alarak adaya veda eden isimoldu.Kadınlar: Damla, SahraErkekler: Turabi, AdemHaftanın ikinci dokunulmazlık oyunu renkli dakikalara sahne oldu. Ringde rakibinin elinde tuttuğu objeyi düşürmek için çaba gösteren yarışmacılar, büyük efor sarf etti. Gönüllüler takımında mücadele eden Murat, kendince geliştirdiği yöntemle rakibinin etrafında tur attı. Rakibi Adem, Murat'ın bu taktiğini 'Başım döndü Murat yeter' şeklinde esprili bir dille eleştirdi. Oyunun kazananı ünlüler takımı oldu.Buna göre haftanın eleme adayları Cumali, Hakan ve Damla oldu.Berna ve Ümit dokunulmazlık havuzunda yarışmadı.Survivor'ın ikinci dokunulmazlığı pazar akşamı oynandı. Dokunulmazlık oyununda Berna ve Ümit Karan yer kadroda yer almadı. Ümit Karan, ayağında ödem olması nedeniyle tedavi altına alındı. Berna Canbeldek ise geçtiğimiz parkurda yaşadığı sıkıntılar dolayısıyla sağlık görevlilerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı.Ünlüler takımında geçtiğimiz günlerde parkurda yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi altına alınan Berna Canbeldek için yeni bir bilgi geldi. Yarışmanın sunucu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, ada konseyinde ünlüler takımına Berna'nın diz kemiğindeki çatlak nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceğini söylemesi üzerine, bazı takım arkadaşları göz yaşlarına boğuldu.Survivor All Star yarışmasında yer alacak olan Berna Canbeldek 1989 yılında dünyaya gelmiştir. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim alan Canbeldek dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilenmektedir. Türkiye'den Almanya'ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin'de yaşamaktadır.2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve geniş kitleler tarafından tanınan Berna Canbeldek, Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına da katılmış ve buradaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor 2014'de Sahra ile arasında çıkan kavganın ardından Berna diskalifiye olarak adadan ayrılmıştı.İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşan Berna Canbeldek, 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Boxun Yıldızları'nda ring'e çıkmıştır.Survivor'da bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımı oldukça aç olan karınlarını doyurabilmek adına mücadele ettiler. Survivor'da 10 haftadır hiç ödül kazanamayan gönüllüler takımı oldukça aç durumdaydı ve Alp Kırşan ödülü açıkladığı an da adeta oyuna kilitlendiler. Gözleri bağlı bir şekilde arkadaşlarının yardımıyla parkuru tamamlamaya çalışan yarışmacılar, zorlu dakikalar yaşadılar. Kafa kafaya giden mücadeleyi gönüllüler takımı kazandı ve uzun bir süreden sonra ilk defa yemek yeme fırsatı buldular.Survivor'da geçtiğimiz hafta ada konseyinin ardından Nagihan'dan Acun Ilıcalı'ya sürpriz bir istek gelmişti. Gönüllüler takımında yarışan Nagihan, takım arkadaşlarıyla konuştuğunu belirterek, takımının sayı kazanabilmesi adına Cumali'nin ünlüler takımına geçmesi yönünde, Acun Ilıcalı'ya talebini iletmişti. Yapılan değerlendirmelerin ardından Acun Ilıcalı, Cumali'nin gönüllüler takımında devam etmesine karar verdi.Damla konsey sonrası verdiği röportajda 'Elimi taşın altına koydum. Risk aldım' dedi. Bu akşam survivorda kimin eleneceği açıklanacak. Survivorda elenen isim belli olunca anlık bu haberimizden öğrenebilirsiniz.Adada yakınlıkları ile bilinen Hakan ve Cumali. Bu akşam ikisi de eleme potasında. Peki survivorda kim gidecek? Gönüllüler takımının Cumali üzerinden yaptığı taktiğe bir tek Hakan dahil olmamıştı. Adada Cumali ile en yakın olan isim Hakan Hatipoğlu'du.Ancak konsey sonrası Hakan Hatipoğlu'nun Cumali hakkında yaptığı açıklama adeta şok etkisi yaptı. Cumali'nin eleme adayı olmasından sonra açıklama yapan Hakan, 'İtiraf ediyorum, belki de Cumali gitse takım daha iyi olacak' dedi. Hakan'ın bu açıklaması Cumali hayranlarını çok kızdırdı. Şimdi herkes 'Acaba Hakan Cumali'ye sevgisinde samimi mi?' sorularını soruyor.Ünlüler takımından Ümit Karan, küçük bir sakatlık geçirdi. Acun Ilıcalı sevindiren haberi Ünlüler takımına konseyde verdi. Ümit Karan 2 3 gün içinde adaya geri dönecek. Bunun yanında Berna'nın diskalifiye edilmesi haberini veren Acun Ilıcalı, yarışmacıları oyunlarda dikkatli olması konusunda uyardı.Cumali Akgül, Iğdır'da dünyaya geldi. 32 yaşında olan Akgül, daha önceden de Survivor'a başvurmuş ancak kabul edilmemiştir. Programa katılarak yarışmacı olmak için Iğdır'dan İstanbul'a 50 gün boyunca 1500 kilometre boyunca yürüdü.Cumali Akgül, Beyaz Show'a katılmış ve Acun Ilıcalı, canlı yayında Cumali Akgül'ün Survivor gönüller takımı kadrosuna alındığını duyurmuştu. Böylece Cumali Akgül, Survivor'a katılmak için yaptığı 50 gün süren 1500 kilometrelik yürüyüş sonrasında Survivor'da yarışmaya katılma şansı elde etmişti.İsmini ilk kez ‘Var Mısın, Yok musun' ile duyuran Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer alan Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda ve Survivor All Star'da öne çıkan isimlerden biriydi.Sporcu kimliğini Instagram paylaşımlarıyla da gözler önüne seren Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgileniyor. Bu yıla dair iddiasını “Tecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.” sloganıyla ortaya koyan hırslı All-Star yarışmacısı, 2016 sezonunda finale kalarak büyük bir başarı elde etmişti.Sporcu kimliğini Instagram paylaşımlarıyla da gözler önüne seren Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgileniyor. 