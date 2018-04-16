Karabükspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında 21 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı.Çamlık Spor Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla start aldı.Kondisyon çalışmasının yapıldığı yaklaşık 1,5 saatlik antrenman, yarı sahada oynanan maçla son buldu.İdmana, sakatlığı bulunan Marius Alexe katılmadı. Tedavilerine devam edilen Ferhat Görgülü ve Anton Kravchenko ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.Kırmızı-mavili ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.